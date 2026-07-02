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Découverte des plantes médicinales Saint-Paul-de-Serre
samedi 15 août 2026 · Saint-Paul-de-Serre
Informations pratiques
Saint-Paul-de-Serre
Découverte des plantes médicinales
Saint-Paul-de-Serre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Ateliers stages
plantes médicinales .
Saint-Paul-de-Serre 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 63 30 59
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English : Découverte des plantes médicinales
L’événement Découverte des plantes médicinales Saint-Paul-de-Serre a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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