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Découverte des plantes médicinales Saint-Paul-de-Serre

samedi 15 août 2026 · Saint-Paul-de-Serre

Découverte des plantes médicinales Saint-Paul-de-Serre

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Ville
24380 Saint-Paul-de-Serre
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Paul-de-Serre

Découverte des plantes médicinales

Saint-Paul-de-Serre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-15

Ateliers stages
plantes médicinales   .

Saint-Paul-de-Serre 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 63 30 59 

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English : Découverte des plantes médicinales

L’événement Découverte des plantes médicinales Saint-Paul-de-Serre a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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