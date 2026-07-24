Informations pratiques

Saint-Paul-de-Serre

Journée bien-être à Saint Paul de Serre

1980 route d’Aubeterre Saint-Paul-de-Serre Dordogne

Tarif : 60 – 60 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:30:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Venez vous détendre avec Maud et Marie lors d’une journée autour de la méditation et du bien-être

Venez vous détendre avec Maud et Marie lors d’une journée autour de la méditation et du bien-être .

1980 route d’Aubeterre Saint-Paul-de-Serre 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 31 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée bien-être à Saint Paul de Serre

Come and relax with Maud and Marie for a day dedicated to meditation and wellbeing

L’événement Journée bien-être à Saint Paul de Serre Saint-Paul-de-Serre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux