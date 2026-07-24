Journée bien-être à Saint Paul de Serre Saint-Paul-de-Serre
dimanche 9 août 2026 · Saint-Paul-de-Serre
Informations pratiques
Saint-Paul-de-Serre
Journée bien-être à Saint Paul de Serre
1980 route d’Aubeterre Saint-Paul-de-Serre Dordogne
Tarif : 60 – 60 – 100 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:30:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Venez vous détendre avec Maud et Marie lors d’une journée autour de la méditation et du bien-être
Venez vous détendre avec Maud et Marie lors d’une journée autour de la méditation et du bien-être .
1980 route d’Aubeterre Saint-Paul-de-Serre 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 31 73
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English : Journée bien-être à Saint Paul de Serre
Come and relax with Maud and Marie for a day dedicated to meditation and wellbeing
L’événement Journée bien-être à Saint Paul de Serre Saint-Paul-de-Serre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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