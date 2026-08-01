Découverte des plantes sauvages autour du Valtin Le Valtin
jeudi 27 août 2026 · Le Valtin
Informations pratiques
Le Valtin
Découverte des plantes sauvages autour du Valtin
Le Valtin Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Visite d’un jardin de producteur de plantes médicinales et de la boutique avec dégustation. Inscription obligatoire. Point de départ communiqué à l’inscription.Tout public
0 .
Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr
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English :
Tour of a medicinal plant farm and its shop, including a tasting. Registration required. The meeting point will be provided upon registration.
L’événement Découverte des plantes sauvages autour du Valtin Le Valtin a été mis à jour le 2026-08-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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