Informations pratiques

Le Valtin

Découverte des plantes sauvages autour du Valtin

Le Valtin Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 15:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Visite d’un jardin de producteur de plantes médicinales et de la boutique avec dégustation. Inscription obligatoire. Point de départ communiqué à l’inscription.Tout public

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Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

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English :

Tour of a medicinal plant farm and its shop, including a tasting. Registration required. The meeting point will be provided upon registration.

L’événement Découverte des plantes sauvages autour du Valtin Le Valtin a été mis à jour le 2026-08-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES