Informations pratiques

Le Valtin

Visite de la chapelle Notre-Dame des Chaumes

Le Valtin Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine. Visite libre. Visite guidée le dimanche 20 septembre à 15h.Tout public

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Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 3 89 77 90 30

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English :

As part of the European Heritage Days. Free admission. Guided tour on Sunday September 20 at 3pm.

L’événement Visite de la chapelle Notre-Dame des Chaumes Le Valtin a été mis à jour le 2026-08-13 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES