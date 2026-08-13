Visite de la chapelle Notre-Dame des Chaumes Le Valtin
samedi 19 septembre 2026 · Le Valtin
Informations pratiques
Le Valtin
Visite de la chapelle Notre-Dame des Chaumes
Le Valtin Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine. Visite libre. Visite guidée le dimanche 20 septembre à 15h.Tout public
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Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 3 89 77 90 30
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English :
As part of the European Heritage Days. Free admission. Guided tour on Sunday September 20 at 3pm.
L’événement Visite de la chapelle Notre-Dame des Chaumes Le Valtin a été mis à jour le 2026-08-13 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES