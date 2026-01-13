Découverte des plantes sauvages comestibles La prise Saint-Hilaire-de-Chaléons

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Découverte des plantes sauvages comestibles

La prise La Ferme à Cultures Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-14 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04

Venez découvrir les plantes sauvages comestibles dans un cadre unique et champêtre !

Rendez-vous à La Ferme à Cultures de Saint-Hilaire-de-Chaléons !

Au programme

En compagnie de Laurine, de L’Or In Nature, venez découvrir les plantes sauvages comestibles. Apprenez à les reconnaître, découvrir leurs bienfaits, goûtez les et profitez de leurs usages.

Pratique

réservation auprès de l’association par mail ou par téléphone

matériel fourni

dès 8 ans

tarif 15€ par personne

Curiosité et gourmandise aux rendez-vous !

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Saint-Hilaire-de-Chaléons .

La prise La Ferme à Cultures Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 29 07 31 contact@lorinnature.com

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English :

Come and discover edible wild plants in a unique rural setting!

See you at La Ferme à Cultures in Saint-Hilaire-de-Chaléons!

L’événement Découverte des plantes sauvages comestibles Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic