Découverte des plantes sauvages comestibles La prise Saint-Hilaire-de-Chaléons
Découverte des plantes sauvages comestibles La prise Saint-Hilaire-de-Chaléons mardi 7 juillet 2026.
Saint-Hilaire-de-Chaléons
Découverte des plantes sauvages comestibles
La prise La Ferme à Cultures Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-14 16:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04
Venez découvrir les plantes sauvages comestibles dans un cadre unique et champêtre !
Rendez-vous à La Ferme à Cultures de Saint-Hilaire-de-Chaléons !
Au programme
En compagnie de Laurine, de L’Or In Nature, venez découvrir les plantes sauvages comestibles. Apprenez à les reconnaître, découvrir leurs bienfaits, goûtez les et profitez de leurs usages.
Pratique
réservation auprès de l’association par mail ou par téléphone
matériel fourni
dès 8 ans
tarif 15€ par personne
Curiosité et gourmandise aux rendez-vous !
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La prise La Ferme à Cultures Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 29 07 31 contact@lorinnature.com
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English :
Come and discover edible wild plants in a unique rural setting!
See you at La Ferme à Cultures in Saint-Hilaire-de-Chaléons!
L’événement Découverte des plantes sauvages comestibles Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic
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