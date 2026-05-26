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Activité physique et sportive Maman bébé Saint-Hilaire-de-Chaléons

Activité physique et sportive Maman bébé Saint-Hilaire-de-Chaléons vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Salle Pierre Leduc

Ville : 44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Activité physique et sportive Maman bébé

Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-06-05 11:00:00

Date(s) :
2026-05-29 2026-06-05 2026-06-26 2026-07-03

Vous souhaitez reprendre une activité physique en douceur, entourée d’une professionnelles et de mamans qui comprennent votre réalité ? On relance un second cycle ! En partenariat avec l’association Le Poulp’, nous vous invitons à une séance de remise en forme adaptée, encadrée par Virginie, enseign
  Au programme

Reprenez le sport avec des mouvements adaptés à la physiologie post-partum.
Dépensez-vous tout en partageant un moment ludique avec votre enfant et d’autres mamans.
Faites découvrir la motricité libre à votre bébé dans un cadre bienveillant.
Le mot d’ordre Bienveillance.
Pendant la séance, le rythme de chacun est respecté votre bébé peut dormir, manger ou être changé dès qu’il en a besoin.

Pratique

À prévoir dans votre sac

Tenue confortable (pour maman et bébé)
Serviette et bouteille d’eau
Couverture pour le confort de bébé
Moyen de portage (optionnel, selon votre préférence)

Exercices  marche active et exercices ludiques avec la poussette, une bouffée d’oxygène pour booster votre énergie
Si la météo le permet, les deux dernières séances auront lieu en extérieur
Rendez-vous à la salle Pierre Leduc
Tarif 8€ par duo/séance (+ adhésion à l’association)
Ouvert aux mamans avec leur enfant de 2 mois à 3 ans.
La rééducation périnéale doit être terminée
Inscription en ligne ici 

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Saint-Hilaire-de-Chaléons   .

Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 32 79 83  sthilensemble@gmail.com

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English :

Would you like to resume physical activity gently, surrounded by professionals and mothers who understand your reality? We’re relaunching a second cycle! In partnership with Le Poulp? association, we invite you to an adapted fitness session, supervised by Virginie, a teacher at Le Poulp

L’événement Activité physique et sportive Maman bébé Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2026-05-23 par I_OT Pornic

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