Activité physique et sportive Maman bébé Saint-Hilaire-de-Chaléons

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Activité physique et sportive Maman bébé

Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 10:00:00

fin : 2026-06-05 11:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-05 2026-06-26 2026-07-03

Vous souhaitez reprendre une activité physique en douceur, entourée d’une professionnelles et de mamans qui comprennent votre réalité ? On relance un second cycle ! En partenariat avec l’association Le Poulp’, nous vous invitons à une séance de remise en forme adaptée, encadrée par Virginie, enseign

Au programme

Reprenez le sport avec des mouvements adaptés à la physiologie post-partum.

Dépensez-vous tout en partageant un moment ludique avec votre enfant et d’autres mamans.

Faites découvrir la motricité libre à votre bébé dans un cadre bienveillant.

Le mot d’ordre Bienveillance.

Pendant la séance, le rythme de chacun est respecté votre bébé peut dormir, manger ou être changé dès qu’il en a besoin.

Pratique

À prévoir dans votre sac

Tenue confortable (pour maman et bébé)

Serviette et bouteille d’eau

Couverture pour le confort de bébé

Moyen de portage (optionnel, selon votre préférence)

Exercices marche active et exercices ludiques avec la poussette, une bouffée d’oxygène pour booster votre énergie

Si la météo le permet, les deux dernières séances auront lieu en extérieur

Rendez-vous à la salle Pierre Leduc

Tarif 8€ par duo/séance (+ adhésion à l’association)

Ouvert aux mamans avec leur enfant de 2 mois à 3 ans.

La rééducation périnéale doit être terminée

Inscription en ligne ici

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Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 32 79 83 sthilensemble@gmail.com

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English :

Would you like to resume physical activity gently, surrounded by professionals and mothers who understand your reality? We’re relaunching a second cycle! In partnership with Le Poulp? association, we invite you to an adapted fitness session, supervised by Virginie, a teacher at Le Poulp

L’événement Activité physique et sportive Maman bébé Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2026-05-23 par I_OT Pornic