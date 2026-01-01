Marché bio à La Ferme à Cultures Saint-Hilaire-de-Chaléons

Marché bio à La Ferme à Cultures

Un petit marché de producteurs de la région, dans un lieu atypique à la Ferme à Cultures à Saint-Hilaire-de-Chaléons.

Vous êtes à la recherche d’une expérience authentique et conviviale ? Le marché de la Ferme à Cultures est l’endroit idéal pour rencontrer des producteurs passionnés qui pratiquent une agriculture paysanne et respectueuse des saisons. Venez découvrir leurs produits locaux et savourez la richesse de notre terroir.

Les produits du marché de la Ferme à Cultures

les produits de la Ferme à Cultures : légumes croquants, fruits juteux, plantes aromatiques et fleurs colorées

une épicerie fine d’exception avec des produits de qualité, dont notamment du miel délicieux, du jus de pommes frais et des savons artisanaux aux parfums envoûtants

la brasserie artisanale D’ici L’aurore de Saint-Hilaire-de-Chaléons avec ses bières savoureuses et unqiues, élaborées avec passion et savoir-faire

les pains paysans de la ferme des Clos Mouillés, préparés avec des ingrédients locaux et cuits à la perfection

La Ferme à Cultures est également un lieu dédié à la permaculture et à la promotion de la biodiversité. Nos méthodes de culture respectent les cycles naturels et favorisent un équilibre écologique durable.

Pourquoi venir au marché de la Ferme à Cultures ?

pour découvrir un lieu où la nature et l’humain se rencontrent harmonieusement

pour profiter de l’ambiance chaleureuse et familiale du marché, où chaque visite est une aventure enrichissante et gourmande

pour soutenir les producteurs locaux et contribuez à un mode de vie plus responsable et durable

Venez nombreux et faites partie de cette belle aventure agroécologique et humaine !

La Prise Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 65 41 72 lafermeacultures@retzien.fr

English :

A small market for local producers, in an unusual setting at the Ferme à Cultures in Saint-Hilaire-de-Chaléons.

