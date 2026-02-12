Les grandes visites de la Terre de Briord Château de Briord Saint-Hilaire-de-Chaléons

Les grandes visites de la Terre de Briord

Château de Briord Briord Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-03-01 2026-04-12 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02

Partez à la découverte d’une terre emblématique de la région et venez à la rencontre d’Eric Peters de la Terre de Briord et des volontaires de Charette

C’est avec une immense joie qu’ils vous accueillent sur les 53 hectares du domaine et qu’ils vous feront partager les 8 siècles d’Histoire de ce

Une visite complète des différents espaces en cours de réaménagement par une équipe de passionné(e)s par l’histoire vous permettra de tout connaître sur l’évolution du site du Moyen-Âge à nos jours

Au programme de cette visite extraordinaire

visite du parc du château et découverte de son architecture paysagère

découverte du jardin potager, de ses légumes oubliés, de l’histoire agricole de sa terre

déambulation à travers différentes salles du Château, rencontre avec son passé et ses habitants à travers les siècles

observation de la faune et de la flore de Briord et de la forêt

Pratique

réservation obligatoire via le lien en ligne ici

visite gratuite

les enfants sont placés sous la responsabilité des parents

rendez-vous directement au Château de Briord

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Port-Saint-Père .

Château de Briord Briord Saint-Hilaire-de-Chaléons 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 84 14 00 rs@terredebriord.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a land that is emblematic of the region and meet Eric Peters from Terre de Briord and the Charette volunteers

It’s with great pleasure that they welcome you to their 53-hectare estate and share with you the 8 centuries of history of this

L’événement Les grandes visites de la Terre de Briord Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2026-02-12 par I_OT Pornic