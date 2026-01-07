Atelier bombes à graines La prise Saint-Hilaire-de-Chaléons
Atelier bombes à graines La prise Saint-Hilaire-de-Chaléons mercredi 18 février 2026.
Atelier bombes à graines
La prise La Ferme à culture Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-03-04 16:00:00
2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-25
Venez réveiller votre créativité en participant à cet atelier original !
Rendez-vous à la ferme à cultures de Saint-Hilaire-de-Chaléons !
Au programme
Fabrication de boules de graines à base de terreau, argile et graines locales récoltées pour permettre de re ensauvager et fleurir les espaces où elles seront lancées !
Pratique
réservation auprès de l’association par mail ou par téléphone
matériel fourni
dès 5 ans
tarif en solo 12€, tarif 15€ le duo parent-enfant
les participants repartent avec leurs créations
Créativité et partage seront au rendez-vous !
La prise La Ferme à culture Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 29 07 31 contact@lorinnature.com
English :
Come and awaken your creativity with this original workshop!
See you at the Saint-Hilaire-de-Chaléons crop farm!
