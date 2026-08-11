AGENDA · La Chapelle-de-Brain
Découverte des Plantes sauvages La Chapelle-de-Brain
dimanche 4 octobre 2026 · La Chapelle-de-Brain
Informations pratiques
La Chapelle-de-Brain
Découverte des Plantes sauvages
Place des ormeaux La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04 16:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Sensibilisation à la botanique,la bio indication végétale,l’herboristerie… .
Place des ormeaux La Chapelle-de-Brain 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 06 08 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Découverte des Plantes sauvages La Chapelle-de-Brain a été mis à jour le 2026-08-04 par OT PAYS DE REDON
À voir aussi à La Chapelle-de-Brain (Ille-et-Vilaine)
- Atelier sifflet néolithique Maison néolithique de La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain 11 août 2026
- Atelier poterie à la Maison néolithique de La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain 18 août 2026
- Atelier sonnailles Maison néolithique de La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain 25 août 2026
- Grand Bal Folk de l’Automne La Chapelle-de-Brain 14 novembre 2026
- Découverte des Plantes sauvages La Chapelle-de-Brain 12 décembre 2026