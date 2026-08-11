Informations pratiques

La Chapelle-de-Brain

Découverte des Plantes sauvages

Place des ormeaux La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 16:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Sensibilisation à la botanique,la bio indication végétale,l’herboristerie… .

Place des ormeaux La Chapelle-de-Brain 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 06 08 28

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English :

L’événement Découverte des Plantes sauvages La Chapelle-de-Brain a été mis à jour le 2026-08-04 par OT PAYS DE REDON