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AGENDA · La Chapelle-de-Brain

Découverte des Plantes sauvages La Chapelle-de-Brain

dimanche 4 octobre 2026 · La Chapelle-de-Brain

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place des ormeaux
Ville
35660 La Chapelle-de-Brain
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

La Chapelle-de-Brain

Découverte des Plantes sauvages

Place des ormeaux La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04 16:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Sensibilisation à la botanique,la bio indication végétale,l’herboristerie…   .

Place des ormeaux La Chapelle-de-Brain 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 06 08 28 

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English :

L’événement Découverte des Plantes sauvages La Chapelle-de-Brain a été mis à jour le 2026-08-04 par OT PAYS DE REDON

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