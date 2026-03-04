Grand Bal Folk de l’Automne La Chapelle-de-Brain

Grand Bal Folk de l’Automne

Rue des Coquelicot La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : 2026-11-14

Début : 2026-11-14 21:00:00

fin : 2026-11-15 01:00:00



2026-11-14

Évènement Folk incontournable du Pays de Redon. Pour sa 3ème édition, le P’tit festival propose exceptionnellement une version light un évènement court mais concentré !

Le BAL se fera en scène ouverte sur inscription tous les musiciens intéressés pour jouer peuvent se faire connaître dès à présent.

Un Stage d’initiation aux danses de Bal Folk sera proposé gratuitement avant le bal (de 18h à 19h30). .

Rue des Coquelicot La Chapelle-de-Brain 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne

