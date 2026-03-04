Grand Bal Folk de l’Automne La Chapelle-de-Brain
Grand Bal Folk de l’Automne La Chapelle-de-Brain samedi 14 novembre 2026.
Grand Bal Folk de l’Automne
Rue des Coquelicot La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 21:00:00
fin : 2026-11-15 01:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Évènement Folk incontournable du Pays de Redon. Pour sa 3ème édition, le P’tit festival propose exceptionnellement une version light un évènement court mais concentré !
Le BAL se fera en scène ouverte sur inscription tous les musiciens intéressés pour jouer peuvent se faire connaître dès à présent.
Un Stage d’initiation aux danses de Bal Folk sera proposé gratuitement avant le bal (de 18h à 19h30). .
Rue des Coquelicot La Chapelle-de-Brain 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Grand Bal Folk de l’Automne La Chapelle-de-Brain a été mis à jour le 2026-03-04 par OT PAYS DE REDON