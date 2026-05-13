Atelier poterie à la Maison néolithique de La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain
Atelier poterie à la Maison néolithique de La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain mardi 18 août 2026.
La Chapelle-de-Brain
Atelier poterie à la Maison néolithique de La Chapelle de Brain
Rue des coquelicots La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Avec la sédentarité et les débuts de l’agriculture et de l’élevage, la céramique fait partie des marqueurs du mode de vie Néolithique. Dans cet atelier, nous vous proposons de découvrir plusieurs exemple de céramiques, leurs usages ainsi que de vous permettre de modeler votre pot Néolithique.
A partir de 5 ans .
Rue des coquelicots La Chapelle-de-Brain 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25
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English :
L’événement Atelier poterie à la Maison néolithique de La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DE REDON
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