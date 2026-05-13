La Chapelle-de-Brain

Atelier poterie à la Maison néolithique de La Chapelle de Brain

Rue des coquelicots La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Avec la sédentarité et les débuts de l’agriculture et de l’élevage, la céramique fait partie des marqueurs du mode de vie Néolithique. Dans cet atelier, nous vous proposons de découvrir plusieurs exemple de céramiques, leurs usages ainsi que de vous permettre de modeler votre pot Néolithique.

A partir de 5 ans .

Rue des coquelicots La Chapelle-de-Brain 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25

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English :

L’événement Atelier poterie à la Maison néolithique de La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DE REDON