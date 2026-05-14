La Chapelle-de-Brain

Atelier sifflet néolithique Maison néolithique de La Chapelle de Brain

Rue des coquelicots La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

La musique adoucit les mœurs. Découvrez comment elle a pu être faite il y a des milliers d’années. Au cours de cet atelier, vous découvrirez les plus anciens instruments de musiques connus par les archéologues. Les musicien.e.s en herbe pourront ensuite fabriquer un petit sifflet globulaire en argile à emporter (prévoir boite de transport).

A partir de 5 ans .

Rue des coquelicots La Chapelle-de-Brain 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25

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English :

L’événement Atelier sifflet néolithique Maison néolithique de La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain a été mis à jour le 2026-05-14 par OT PAYS DE REDON