Atelier sifflet néolithique Maison néolithique de La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain
Atelier sifflet néolithique Maison néolithique de La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain mardi 11 août 2026.
La Chapelle-de-Brain
Atelier sifflet néolithique Maison néolithique de La Chapelle de Brain
Rue des coquelicots La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
La musique adoucit les mœurs. Découvrez comment elle a pu être faite il y a des milliers d’années. Au cours de cet atelier, vous découvrirez les plus anciens instruments de musiques connus par les archéologues. Les musicien.e.s en herbe pourront ensuite fabriquer un petit sifflet globulaire en argile à emporter (prévoir boite de transport).
A partir de 5 ans .
Rue des coquelicots La Chapelle-de-Brain 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25
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English :
L’événement Atelier sifflet néolithique Maison néolithique de La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain a été mis à jour le 2026-05-14 par OT PAYS DE REDON
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