Atelier Statuette Néolithique Maison Néolithique La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain
Atelier Statuette Néolithique Maison Néolithique La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain mardi 4 août 2026.
La Chapelle-de-Brain
Atelier Statuette Néolithique Maison Néolithique La Chapelle de Brain
Rue des coquelicots La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Les représentations humaines tiennent une place particulière dans l’art de la Préhistoire, avec leurs formes souvent schématiques. Dans cet atelier, vous découvrirez quelques modèles de la période Néolithique, puis vous reproduirez celui de votre choix.
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Age minimum: à partir de 7 ans .
Rue des coquelicots La Chapelle-de-Brain 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25
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English :
L’événement Atelier Statuette Néolithique Maison Néolithique La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DE REDON
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