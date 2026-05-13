La Chapelle-de-Brain

Atelier sonnailles Maison néolithique de La Chapelle de Brain

Rue des coquelicots La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Après avoir essayé plusieurs reconstitutions d’instruments de la Préhistoire (flûte en os, sifflet en phalange de cerf etc.), les participants apprennent à percer des coquillages à l’aide d’outils en silex ou par abrasion sur une pierre, puis les passent sur une cordelette pour qu’ils fassent le plus de bruit possible ! Une attention particulière sera accordée aux coquillages choisis, certaines espèces sont plus sonores que d’autres… Chaque participant repart avec sa création.

À partir de 5 ans .

Rue des coquelicots La Chapelle-de-Brain 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25

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English :

L’événement Atelier sonnailles Maison néolithique de La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DE REDON