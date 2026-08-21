Découverte des quartiers historiques de la ville, Bastion Royal de la citadelle du Château-d’Oléron, Ors

Informations pratiques

Découverte des quartiers historiques de la ville Samedi 19 septembre, 15h00 Bastion Royal de la citadelle du Château-d’Oléron Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Partons à la découverte des deux quartiers historiques de la ville et de leur évolution à travers les siècles. Cette visite retracera les origines antiques de la cité, l’histoire de ses installations portuaires médiévales ainsi que le développement de son tissu urbain.

Elle débutera par une présentation de l’église, édifiée sur un ancien site médiéval, puis vous mènera à travers les rues historiques de la ville. Vous y découvrirez ses édifices remarquables et les personnalités marquantes qui y sont nées ou y ont vécu.

Bastion Royal de la citadelle du Château-d’Oléron Avenue de la Citadelle 17480 Le Château-d’Oléron Ors 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 75 53 00 https://www.ot-chateau-oleron.fr/les-bastions Le Bastion Royal

D’une profondeur de 24 mètres, le Bastion Royal développe 77 mètres de remparts sur le front de mer, à l’est de la citadelle. Éventré lors du bombardement aérien d’avril 1945, il a depuis été restauré sur sa façade maritime. Côté terre, une seule casemate demeure intacte, tandis que les trois autres sont encore ensevelies sous les décombres. Sa terrasse, également restaurée, offre un vaste panorama à 180 degrés.

Ce dispositif de défense flanquée renforçait considérablement la puissance de feu de la citadelle, particulièrement exposée face à la mer et aux flottes ennemies arrivant par le nord. Depuis le bastion, un escalier de pierre situé à l’angle de la courtine permet de rejoindre la place d’Armes, avant de poursuivre vers le bastion des Quatre-Vents.

Le Bastion Royal se trouve au cœur de la citadelle du Château-d’Oléron, site incontournable de l’île d’Oléron.

La construction de la citadelle fut ordonnée par Richelieu en 1630, sur les vestiges de l’ancien château médiéval. Celui-ci avait été ruiné pendant les guerres de Religion, à la suite d’un affrontement entre le protestant Agrippa d’Aubigné et François d’Espinay de Saint-Luc, gouverneur de la ville catholique de Brouage.

Pierre d’Argencourt fut le premier ingénieur envoyé sur place. Le chevalier Louis Nicolas de Clerville lui succéda, puis l’ouvrage fut modifié, agrandi et achevé sous la direction de Sébastien Le Prestre de Vauban.

Entre-temps, la vocation de la place forte avait évolué. Elle fut intégrée au système défensif de l’Arsenal royal de Rochefort, dont la création avait été ordonnée par Colbert en 1666. À partir de 1689, la construction des ouvrages à cornes, du côté du marais, entraîna l’expropriation d’une partie de la ville. Les maisons ainsi que les édifices publics et religieux situés dans la zone concernée furent alors rasés.

En 1700, une nouvelle ville fut aménagée à l’intérieur de l’enceinte fortifiée, selon un plan en damier organisé autour de la place d’Armes.

Forteresse à vocation défensive, la citadelle accueillit également des corps disciplinaires, des civils et des religieux internés pendant la Terreur, ainsi que des prisonniers politiques en 1870. Le 17 avril 1945, un bombardement aérien détruisit de nombreux éléments du site.

Une première campagne de restauration fut menée entre 1959 et 1970. La remise en état de la place forte reprit à partir de 1988. Aujourd’hui, la citadelle abrite des salles d’exposition et accueille régulièrement des manifestations culturelles.

Les deux quartiers historiques de la Ville; ses origines antiques; son évolution. Les installations portuaires médiévales. La visite commencera par l’historique de l’église bâtie sur un lieu médiéval…

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