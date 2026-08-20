Exposition : Achao, éloge de la métamorphose, Bastion Royal de la citadelle du Château-d’Oléron, Ors

Informations pratiques

Exposition : Achao, éloge de la métamorphose 18 – 20 septembre Bastion Royal de la citadelle du Château-d’Oléron Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T02:00:00+02:00 – 2026-09-18T03:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Du 15 au 26 septembre 2026, l’artiste peintre Achao investit le Bastion Royal de la Citadelle du Château-d’Oléron avec une exposition inédite intitulée « Éloge de la Métamorphose ».

Conçue spécialement pour ce lieu exceptionnel, l’exposition réunit une nouvelle série de peintures de grand format et plusieurs installations lumineuses. Dans l’atmosphère minérale des voûtes de pierre, peinture, lumière et architecture dialoguent pour offrir une véritable expérience sensorielle.

Depuis plusieurs années, Achao développe une œuvre fondée sur l’agencement des motifs, les transparences et la vibration des couleurs. Silhouettes, formes végétales et fragments organiques composent des paysages intérieurs en perpétuelle transformation, où les formes semblent apparaître, disparaître puis renaître.

Ici, la lumière ne se contente pas d’éclairer les œuvres : elle devient un matériau de création à part entière et prolonge les vibrations colorées des peintures jusque dans l’architecture du Bastion Royal.

À travers « Éloge de la Métamorphose », Achao invite le visiteur à ralentir, à modifier son regard et à se laisser envelopper par les couleurs, les rythmes et les jeux de lumière. Plus qu’une exposition, une parenthèse sensible, propice à la contemplation et à la méditation.

Bastion Royal de la citadelle du Château-d’Oléron Avenue de la Citadelle 17480 Le Château-d’Oléron Ors 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 75 53 00 https://www.ot-chateau-oleron.fr/les-bastions Le Bastion Royal

D’une profondeur de 24 mètres, le Bastion Royal développe 77 mètres de remparts sur le front de mer, à l’est de la citadelle. Éventré lors du bombardement aérien d’avril 1945, il a depuis été restauré sur sa façade maritime. Côté terre, une seule casemate demeure intacte, tandis que les trois autres sont encore ensevelies sous les décombres. Sa terrasse, également restaurée, offre un vaste panorama à 180 degrés.

Ce dispositif de défense flanquée renforçait considérablement la puissance de feu de la citadelle, particulièrement exposée face à la mer et aux flottes ennemies arrivant par le nord. Depuis le bastion, un escalier de pierre situé à l’angle de la courtine permet de rejoindre la place d’Armes, avant de poursuivre vers le bastion des Quatre-Vents.

Le Bastion Royal se trouve au cœur de la citadelle du Château-d’Oléron, site incontournable de l’île d’Oléron.

La construction de la citadelle fut ordonnée par Richelieu en 1630, sur les vestiges de l’ancien château médiéval. Celui-ci avait été ruiné pendant les guerres de Religion, à la suite d’un affrontement entre le protestant Agrippa d’Aubigné et François d’Espinay de Saint-Luc, gouverneur de la ville catholique de Brouage.

Pierre d’Argencourt fut le premier ingénieur envoyé sur place. Le chevalier Louis Nicolas de Clerville lui succéda, puis l’ouvrage fut modifié, agrandi et achevé sous la direction de Sébastien Le Prestre de Vauban.

Entre-temps, la vocation de la place forte avait évolué. Elle fut intégrée au système défensif de l’Arsenal royal de Rochefort, dont la création avait été ordonnée par Colbert en 1666. À partir de 1689, la construction des ouvrages à cornes, du côté du marais, entraîna l’expropriation d’une partie de la ville. Les maisons ainsi que les édifices publics et religieux situés dans la zone concernée furent alors rasés.

En 1700, une nouvelle ville fut aménagée à l’intérieur de l’enceinte fortifiée, selon un plan en damier organisé autour de la place d’Armes.

Forteresse à vocation défensive, la citadelle accueillit également des corps disciplinaires, des civils et des religieux internés pendant la Terreur, ainsi que des prisonniers politiques en 1870. Le 17 avril 1945, un bombardement aérien détruisit de nombreux éléments du site.

Une première campagne de restauration fut menée entre 1959 et 1970. La remise en état de la place forte reprit à partir de 1988. Aujourd’hui, la citadelle abrite des salles d’exposition et accueille régulièrement des manifestations culturelles.

ACHAO, Éloge de la Métamorphose

©stéphanegonzalez