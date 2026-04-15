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Découverte des Ruines Du Guesclin et visite de l’Eglise d’Yquelon RUINE DU GUECLIN Longueville

Découverte des Ruines Du Guesclin et visite de l’Eglise d’Yquelon RUINE DU GUECLIN Longueville

Découverte des Ruines Du Guesclin et visite de l’Eglise d’Yquelon RUINE DU GUECLIN Longueville samedi 9 mai 2026.

Lieu : RUINE DU GUECLIN

Adresse : 22 Rue du Pont Ce

Ville : 50290 Longueville

Département : Manche

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Longueville

Découverte des Ruines Du Guesclin et visite de l’Eglise d’Yquelon

RUINE DU GUECLIN 22 Rue du Pont Ce Longueville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-09 17:15:00

Date(s) :
2026-05-09

Claude Rayon en compagnie de Florence de Groot animeront une visite autour des ruines du manoir de la Meauffe à Longueville (appelé également Manoir Sainte Marie ou Ruines Du Guesclin) Puis la visite se poursuivra avec la découverte de l’Église Saint-Pair d’Yquelon.

Réservation saintpairvivum@yahoo.com   .

RUINE DU GUECLIN 22 Rue du Pont Ce Longueville 50290 Manche Normandie +33 6 89 37 83 95  saintpairvivum@yahoo.com

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English : Découverte des Ruines Du Guesclin et visite de l’Eglise d’Yquelon

L’événement Découverte des Ruines Du Guesclin et visite de l’Eglise d’Yquelon Longueville a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Granville Terre et Mer

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