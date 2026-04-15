Découverte des Ruines Du Guesclin et visite de l’Eglise d’Yquelon RUINE DU GUECLIN Longueville
Découverte des Ruines Du Guesclin et visite de l’Eglise d’Yquelon RUINE DU GUECLIN Longueville samedi 9 mai 2026.
Longueville
Découverte des Ruines Du Guesclin et visite de l’Eglise d’Yquelon
RUINE DU GUECLIN 22 Rue du Pont Ce Longueville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-09 17:15:00
Date(s) :
2026-05-09
Claude Rayon en compagnie de Florence de Groot animeront une visite autour des ruines du manoir de la Meauffe à Longueville (appelé également Manoir Sainte Marie ou Ruines Du Guesclin) Puis la visite se poursuivra avec la découverte de l’Église Saint-Pair d’Yquelon.
Réservation saintpairvivum@yahoo.com .
RUINE DU GUECLIN 22 Rue du Pont Ce Longueville 50290 Manche Normandie +33 6 89 37 83 95 saintpairvivum@yahoo.com
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English : Découverte des Ruines Du Guesclin et visite de l’Eglise d’Yquelon
L’événement Découverte des Ruines Du Guesclin et visite de l’Eglise d’Yquelon Longueville a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Granville Terre et Mer
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