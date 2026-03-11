Découverte des savoir-faire locaux Cueillette du houblon à Lux Rue du Puits perdu Lux

Découverte des savoir-faire locaux Cueillette du houblon à Lux

Rue du Puits perdu Exploitation Seguin Lux Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Organisée par l’Office de Tourisme des vallées de la Tille et de l’Ignon avec le concours de Nicolas Seguin, exploitant agricole à Lux.

Nicolas Seguin vous invite à revivre la cueillette du houblon comme dans les années 60.

Gratuit.

Sur inscription obligatoire à covati.tourisme@covati.fr ou au 03 80 95 24 03 .

Rue du Puits perdu Exploitation Seguin Lux 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 95 24 03 covati.tourisme@covati.fr

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English : Découverte des savoir-faire locaux Cueillette du houblon à Lux

L’événement Découverte des savoir-faire locaux Cueillette du houblon à Lux Lux a été mis à jour le 2026-03-11 par OT des Vallées de la Tille et de l’Ignon