Découverte des savoir-faire locaux Cueillette du houblon à Lux Rue du Puits perdu Lux
Découverte des savoir-faire locaux Cueillette du houblon à Lux Rue du Puits perdu Lux samedi 5 septembre 2026.
Découverte des savoir-faire locaux Cueillette du houblon à Lux
Rue du Puits perdu Exploitation Seguin Lux Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Organisée par l’Office de Tourisme des vallées de la Tille et de l’Ignon avec le concours de Nicolas Seguin, exploitant agricole à Lux.
Nicolas Seguin vous invite à revivre la cueillette du houblon comme dans les années 60.
Gratuit.
Sur inscription obligatoire à covati.tourisme@covati.fr ou au 03 80 95 24 03 .
Rue du Puits perdu Exploitation Seguin Lux 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 95 24 03 covati.tourisme@covati.fr
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English : Découverte des savoir-faire locaux Cueillette du houblon à Lux
L’événement Découverte des savoir-faire locaux Cueillette du houblon à Lux Lux a été mis à jour le 2026-03-11 par OT des Vallées de la Tille et de l’Ignon