Studio Photo, maison des associations de Lux, Lux

Informations pratiques

Studio Photo 13 et 14 mars 2027 maison des associations de Lux Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-13T14:00:00+01:00 – 2027-03-13T18:00:00+01:00

Fin : 2027-03-14T14:00:00+01:00 – 2027-03-14T18:00:00+01:00

La photographie de famille ou entre amis dans un studio photographique professionnel est un rite et temps de partage qui s’est éteint dans nos pratiques. Pourtant ces photographies rassembleuses sont précieuses et recherchées.

Les adhérents du Photo Club L’oeil de Lux proposent un studio photo au sein de la maison des associations de Lux. Venez seul ou à plusieurs vous faire tirer le portrait et repartez avec un tirage et de beaux souvenirs !

–> D’autres studios photo sur le territoire chalonnais, ou dans les communes du Grand Chalon, seront proposés au fil des mois du Bicentenaire de la Photographie. Retrouvez les dates sur cet agenda ou sur le site internet du musée Nicéphore Niépce.

maison des associations de Lux 14 Rue Lucien Jarrot, 71100 Lux Lux 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 45 42 91

La photographie de famille ou entre amis dans un studio photographique professionnel est un rite et temps de partage qui s’est éteint dans nos pratiques. Pourtant ces photographies rassembleuses sont…

Anonyme © Coll. Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône