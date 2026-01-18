Découverte des secrets des Prés Salés entrée de la réserve du port ostréicole Arès

Découverte des secrets des Prés Salés

entrée de la réserve du port ostréicole Réserve Naturelle des Prés Salés Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-18 2026-03-21 2026-03-25 2026-03-28

Biodiversité de cette réserve naturelle protégée.

Tout public Payant à partir de 12 ans.

Inscription obligatoire. .

entrée de la réserve du port ostréicole Réserve Naturelle des Prés Salés Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

Découverte des secrets des Prés Salés

