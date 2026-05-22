Découverte des secrets des Prés Salés entrée de la réserve du port ostréicole Arès
Découverte des secrets des Prés Salés entrée de la réserve du port ostréicole Arès mercredi 3 juin 2026.
Arès
Découverte des secrets des Prés Salés
entrée de la réserve du port ostréicole Réserve Naturelle des Prés Salés Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:30:00
fin : 2026-06-17 12:30:00
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-10 2026-06-13 2026-06-17 2026-06-24
Biodiversité de cette réserve naturelle protégée.
Tout public Payant à partir de 12 ans.
Inscription obligatoire et renseignements au 05 56 60 18 07.
Lieu entrée de la réserve du côté du port ostréicole. .
entrée de la réserve du port ostréicole Réserve Naturelle des Prés Salés Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com
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English : Découverte des secrets des Prés Salés
L’événement Découverte des secrets des Prés Salés Arès a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme d’Arès
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