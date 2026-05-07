Découverte des Sentiers de l’Adour Saint-Sever
Découverte des Sentiers de l’Adour Saint-Sever mercredi 7 octobre 2026.
Saint-Sever
Découverte des Sentiers de l’Adour
Avenue de l’Adour Saint-Sever Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-07 17:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Partez à la découverte des trésors cachés des berges de l’Adour en compagnie d’un animateur du syndicat Adour Midouze ! En famille, observez la faune et la flore locales, écoutez les histoires du fleuve et apprenez à décrypter les indices laissés par la nature.
Partez à la découverte des trésors cachés des berges de l’Adour en compagnie d’un animateur du syndicat Adour Midouze ! En famille, observez la faune et la flore locales, écoutez les histoires du fleuve et apprenez à décrypter les indices laissés par la nature. Une sortie ludique et enrichissante pour petits et grands !
Sur réservation. Maxi 20 personnes, accessible dès 6 ans (circuit de 5 km)
Rdv sur le parking de l’Adour, chaussures de marche conseillées ; pensez à votre casquette et à une bouteille d’eau en cas de chaleur ! .
Avenue de l’Adour Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64 contact@landes-chalosse.com
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English : Découverte des Sentiers de l’Adour
Discover the hidden treasures along the banks of the Adour with a guide from the Adour Midouze syndicate! As a family, observe the local flora and fauna, listen to stories about the river and learn to decipher the clues left by nature.
L’événement Découverte des Sentiers de l’Adour Saint-Sever a été mis à jour le 2026-05-07 par Landes Chalosse
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