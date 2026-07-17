Découverte des vestiges de l’ancienne abbaye, Abbaye de la Guiche, Chouzy-sur-Cisse

Informations pratiques

Découverte des vestiges de l’ancienne abbaye 19 et 20 septembre Abbaye de la Guiche Loir-et-Cher

3€ par personne, gratuit pour moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plusieurs vestiges de cette abbaye, fondée par le comte de Blois en 1273, ont été conservés dans un parc de 4 ha.

Abbaye de la Guiche 2 chemin de l’Abbaye de La Guiche, 41150 Chouzy-sur-Cisse Chouzy-sur-Cisse 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 22 08 38 96 http://www.abbayedelaguiche.fr L’abbaye de la Guiche a été fondée en 1273 par Jean de Châtillon. Les comtes de Blois, qui l’avaient placée sous leur protection, en firent leur lieu de sépulture. Une galerie du cloître et un bâtiment de l’ancien monastère, datant de la fin du XIIIe siècle, ont été conservés au cœur d’un parc de 4 hectares. Il reste également deux gisants, une chapelle et le vivier du monastère. La visite, d’une durée de 45 mn, retrace l’histoire du monument et décrit la vie des moniales dans ce lieu, durant 5 siècles. Propriété privée depuis 1792.

Plusieurs vestiges de cette abbaye, fondée par le comte de Blois en 1273, ont été conservés dans un parc de 4 ha.

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