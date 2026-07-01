Découverte des vestiges de l’ancienne briqueterie du Vertin, La briqueterie du Vertin, Saint-Imoges

Informations pratiques

Découverte des vestiges de l’ancienne briqueterie du Vertin Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30 La briqueterie du Vertin Marne

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La visite nous mènera à travers bois jusqu’à la briqueterie pour y découvrir le four et sa cheminée, ainsi que les mares qui se sont formées tout autour suite à l’extraction de l’argile.

La briqueterie du Vertin 51160 Saint-Imoges Saint-Imoges 51160 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 59 44 44 »}] Le site, au cœur de la forêt, comme les bâtiments désaffectés depuis les années 1930, sont exceptionnels mais fragiles.

S’il a existé une trentaine de briqueteries/tuileries sur la Montagne de Reims, toutes ont aujourd’hui disparu. La briqueterie du Vertin est ainsi la dernière briqueterie (quasi) entière du territoire. Un témoignage rare de la fabrication de la terre cuite, qui a fortement contribué à construire le bâti traditionnel et a marqué l’identité architecturale locale.

La visite nous mènera à travers bois jusqu’à la briqueterie pour y découvrir le four et sa cheminée, ainsi que les mares qui se sont formées tout autour suite à l’extraction de l’argile.

© Alexandre Couvreux