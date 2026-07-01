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Découverte du centre historique de Chambéry à vélo, La Synchro Vélostation, Chambéry

vendredi 18 septembre 2026 · La Synchro Vélostation · Chambéry

Découverte du centre historique de Chambéry à vélo, La Synchro Vélostation, Chambéry

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Synchro Vélostation
Adresse
313 Place de la Gare, 73000 Chambéry
Ville
73000 Chambéry
Département
Savoie
Tarif
Faites le parcours avec votre vélo ou louez-en un à la Vélostation pour 6€ la journée

Découverte du centre historique de Chambéry à vélo 18 – 20 septembre La Synchro Vélostation Savoie

Faites le parcours avec votre vélo ou louez-en un à la Vélostation pour 6€ la journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées du patrimoine, la Synchro Vélostation vous propose un parcours en vélo ou à pied des lieux remarquables du centre historique de Chambéry. Vous trouverez le plan à l’office du tourisme, sur les sites Internet de Grand Chambéry et de Synchro Vélostation.

La Synchro Vélostation 313 Place de la Gare, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 96 34 13 https://synchro.grandchambery.fr/velo/ [{« link »: « https://www.chamberymontagnes.com/ »}, {« link »: « https://www.grandchambery.fr/ »}, {« link »: « https://synchro.grandchambery.fr/velo/ »}] Situé en plein cœur de la Gare de Chambéry, la Synchro Vélostation propose près de 800 vélos et vélos à assistance à la location de 1h à 1 an. Vous pouvez également stationner votre vélo pour 1€ la journée. Et pour vous remettre en selle notre équipe d’éducateur mobilité vélo vous accompagne tout au long de l’année pour des cours de vélo. Gare et transport en commun à proximité
Dans le cadre des Journées du patrimoine, la Synchro Vélostation vous propose un parcours en vélo ou à pied des lieux remarquables du centre historique de Chambéry. Vous trouverez le plan à [l’office…

©Didier Gourbin/Grand Chambéry

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