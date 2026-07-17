Découverte du château de Baffou – La Joffardière, Château de Baffou – La Joffardière, Viglain

Informations pratiques

Découverte du château de Baffou – La Joffardière 19 et 20 septembre Château de Baffou – La Joffardière Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Propriété privée bâtie sous la Restauration, le château de Baffou – La Joffardière présente l’exemple type des résidences solognotes de cette époque, construites toutes de briques orangées du pays, serties de pierres de taille blanches de Touraine, couvertes d’ardoises en forme d’écailles.

Conférence animée par les propriétaires le samedi et le dimanche à 14h30 sur l’histoire des lieux et de ses occupants au fil du temps.

Château de Baffou – La Joffardière 109 Rte de Sully, 45600 Viglain Viglain 45600 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully Viglain, village typique de Sologne.

Propriété privée bâtie sous la Restauration, le château de Baffou – La Joffardière présente l’exemple type des résidences solognotes de cette époque.

©Philippe Rimbault-Joffard