Visite libre de l’église, Eglise Saint-André, Viglain

Informations pratiques

Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Eglise Saint-André Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette église à l’abside et au portail romans (XIIᵉ siècle) abrite l’une des plus anciennes cloches du Loiret (XVᵉ siècle).

En famille, initiez-vous à son architecture à l’aide d’une maquette pédagogique.

Eglise Saint-André 45600 Viglain Viglain 45600 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully Viglain est un village typique de Sologne.

Cette église à l’abside et au portail romans (XIIᵉ siècle) abrite l’une des plus anciennes cloches du Loiret (XVᵉ siècle).

©Communauté de communes du Val de Sully