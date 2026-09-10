Découverte du château de Larra, Château de Larra, Launac

Informations pratiques

Découverte du château de Larra 19 et 20 septembre Château de Larra Haute-Garonne

Adultes 5,00 €. Enfants de 0-15 ans gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Profitez d’une visite commentée du château, puis découvrez librement le parc à votre rythme.

Château de Larra 1550 route de Larra, 31330 Larra Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie 05 61 82 62 51 http://chateaudelarra.fr Le château de Larra est une demeure de plaisance construite en 1743 pour Jean-François de Tournier Vaillac, président à mortier au parlement de Toulouse. L’édifice carré construit sur un plan à l’italienne a vingt-cinq mètres de côté. Il présente quatre façades identiques ornées d’un avant-corps central et de séries de neuf ouvertures sur deux niveaux. Le belvédère prévu dès la construction a été largement modifié par la suite.

La disposition intérieure est composée de neuf carrés de taille égale. Les pièces de réception sont ornées de stucs du sculpteur Jean Loubeau ainsi que de cheminées et de fontaines de marbre. La rampe en fer forgé de l’escalier est une œuvre du maître-serrurier Bernard Ortet. Les salons sont ornés de toiles de scènes galantes inspirées d’œuvres de Boucher et de Watteau.

Les jardins du château se composent de plates-bandes gazonnées avec des ornements de terre cuite et d’un parc boisé parcouru d’allées convergeant vers un rond-point central. Près de Grenade-sur-Garonne. Accès voiture. Parking.

Visite du château commentée seulement et visite libre du parc

©Jean de Carrière