Découverte du Château de Preisch et de son parc, Château de Preisch, Basse-Rentgen

Informations pratiques

Découverte du Château de Preisch et de son parc 19 et 20 septembre Château de Preisch Moselle

7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Il est des lieux où le temps suspend son souffle… Le Domaine de Preisch est de ceux-là. Niché entre nature préservée et vieilles pierres chargées d’histoire, il vous ouvre ses portes pour une échappée hors du quotidien.

Au fil des allées, laissez-vous guider par le charme d’un château du XVIIe siècle, écrin d’une collection patiemment constituée au XIXe siècle. En lien avec notre salon « Des auteurs au Château » dimanche 20, un rallye photo vous invitant à chercher des détails se rapportant à la lecture et l’écriture, pimentra votre visite si vous le souhaitez.

Puis, perdez-vous dans le parc, là où les vestiges d’un ancien château féodal murmurent encore les récits du XIIe siècle. Sous l’ombre bienveillante d’arbres bicentenaires, entre jardin anglais et potager historique, chaque pas est une invitation à la contemplation.

La chapelle, en cours de restauration, dévoile déjà ses promesses : ses vitraux, récemment réinstallés, captent la lumière et révèlent toute leur splendeur retrouvée.

Un salon de thé éphémère vous accueillera tout le weekend dans la cour d’honneur.

Château de Preisch 2 Rue des Lilas, 57570 Basse-Rentgen Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est 03 82 83 44 71 http://www.chateaudepreisch.com/ https://www.facebook.com/Chateau.Preisch;https://twitter.com/chateaupreisch Au cœur du Pays des trois frontières, aux portes du Grand-Duché du Luxembourg et à proximité de la cité médiévale de Rodemack dont il assurait la défense, le château-fort de Preisch fut détruit vers 1680.

Sa motte féodale et ses douves sont décelables dans le parc qui entoure le Château actuel. Celui-ci, dont la construction fut entreprise par Conrad de Soetern et Marguerite de Mérode au début du XVIIe siècle, présente une élévation à deux niveaux. Avec ses dépendances des XVIIe et XVIIIe siècles, l’ensemble dessine deux plans en U à deux cours, celle du château et celle de la ferme.

Depuis 1986, la motte féodale avec son enceinte et ses douves, ainsi que la croix de seigneurie, les façades et les toitures du château, du colombier et des pavillons d’entrée sont inscrits au titre des monuments historiques.

Le Domaine de Preisch s’étend actuellement sur 170 hectares clos par un mur de 7 kms qui abrite un jardin anglais, des moutons Hampshire, un potager, des pâtures et des bois centenaires ainsi qu’un golf de 3X9 trous.

Il appartient depuis 1855 à la famille de Gargan.

Le domaine est protégé au titre des Monuments Historiques. Parking libre.

Il est des lieux où le temps suspend son souffle… Le Domaine de Preisch est de ceux-là. Niché entre nature préservée et vieilles pierres chargées d’histoire, il vous ouvre ses portes pour une hors du…

©Château de Preisch