Basse-Rentgen

Murder Party Mystère au manoir

2 Rue des Lilas Basse-Rentgen Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-07-05 16:30:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-07-05 2026-07-26

Plongez au cœur des secrets d’un manoir ancien et hanté ! Entre héritiers, médiums et domestiques, endossez le rôle d’une âme tourmentée prête à tout pour protéger ses secrets. Cette murder party vous entraîne dans une veillée et une séance de spiritisme qui virent au drame un cri déchire les couloirs, un corps est retrouvé sans vie, et chacun d’entre vous détient une clé de la vérité… ou un mobile inavouable !

Réservation conseillée sur la billetterie en ligne, ou sur place. A partir de 14 ans.Tout public

35 .

2 Rue des Lilas Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 44 71 contact@chateaudepreisch.com

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English :

Immerse yourself in the secrets of an ancient, haunted mansion! Between heirs, mediums and servants, take on the role of a tormented soul ready to do anything to protect its secrets. This murder party takes you through a wake and a seance that turns dramatic: a scream rips through the corridors, a body is found lifeless, and each of you holds a key to the truth? or an unspeakable motive!

Reservations recommended via online ticketing, or on site. Ages 14 and up.

L’événement Murder Party Mystère au manoir Basse-Rentgen a été mis à jour le 2026-05-08 par OT CATTENOM ET ENVIRONS