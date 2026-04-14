Visite libre du parc anglais et des 80 ha d’espaces verts, Parc du château de Preisch, Basse-Rentgen

Visite libre du parc anglais et des 80 ha d’espaces verts 6 et 7 juin Parc du château de Preisch Moselle

Tarif réduit de 5€/personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Sur près de 80 hectares, le parc du Château vous plonge en immersion dans une nature préservée et surprenante. Au gré des différents espaces, les allées du domaine vous invitent à vivre de nombreuses expériences entre poésie et féérie. Déambulez en toute liberté dans le jardin anglais où le romantisme est omniprésent, entre jolis ponts en fonte au décor de branches, motte féodale chargée d’histoire, arbres bicentenaires, le tout dans une atmosphère empreinte de sérénité. Sur un air poétique, empruntez le parcours botanique le temps d’une balade ludique et étonnante où vous découvrirez des arbres majestueux comme vous n’en avez jamais vus. Terminez par le potager en permaculture et son ancien jardin de topiaires.

Un salon de thé vous sera présenté avec des thés artisanaux et une variété de gâteaux, pour le plus grand plaisir des grands et des petits.

Parc du château de Preisch 2, rue des lilas, 57570 Basse-Rentgen, Moselle, Grand Est Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est 03 82 83 44 71 http://www.chateaudepreisch.com Le parc anglais du château de Preisch fut élaboré à partir de 1812 pour mettre en valeur la motte féodale de l’ancien château fort. Ses doubles douves, ses passerelles en fonte et ses arbres bicentenaires en font un lieu hautement romantique. Un parcours botanique oriente le visiteur. L’ancien potager est devenu un jardin de topiaires expressionnistes imaginé par Hubert Puzenat, architecte paysagiste. Parking gratuit

Sur près de 80 hectares, le parc du Château vous plonge en immersion dans une nature préservée et surprenante. Au gré des différents espaces, les allées du domaine vous invitent à vivre de nombreuses…

©Château de Preisch