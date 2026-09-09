Découverte du château Qui qu’en grogne, Château « Qui qu’en grogne », Moyen

Informations pratiques

Découverte du château Qui qu’en grogne 19 et 20 septembre Château « Qui qu’en grogne » Meurthe-et-Moselle

Visites libres ou guidées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château Qui qu’en grogne, construit par les Évêques de Metz au XVème siècle, est encore aujourd’hui une imposante forteresse. Au gré de la visite, vous découvrirez le palais épiscopal, le logis du châtelain (avec ses expositions), murailles, tours et fossés. Surprenant !

« En prime » : un cabinet de curiosités et une salle de classe 1900.

Château « Qui qu’en grogne » 9 Rue du Château, 54118 Moyen Moyen 54118 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 20 91 28 03 https://www.chateau-quiquengrogne-moyen.fr Le château « Qui qu’en grogne » a été construit au XVe siècle par les évêques de Metz. Son histoire originale s’écrit, donc, en marge du duché de Lorraine.

Ses ruines sont imposantes et le logis du châtelain, complètement restauré, abrite plusieurs salles d’exposition. Parking possible dans la cour du château.

Le château Qui qu’en grogne, construit par les Évêques de Metz au XVème siècle, est encore aujourd’hui une imposante forteresse. Au gré de la visite, vous découvrirez le palais épiscopal, le logis du…

©yves richez