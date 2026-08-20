Découverte du cœur du village – Buire-au-Bois, Buire-au-bois, Buire-au-Bois
samedi 19 septembre 2026 · Buire-au-bois · Buire-au-Bois
Informations pratiques
Découverte du cœur du village – Buire-au-Bois 19 et 20 septembre Buire-au-bois Pas-de-Calais
Limitée à 60 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Parcourez le Manoir, la mairie et l’église et découvrez deux expositions de photographies anciennes “Souvenirs d’antan” et d’objets insolites.
Buire-au-bois buire au bois Buire-au-Bois 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Parcourez le Manoir, la mairie et l’église et découvrez deux expositions de photographies anciennes “Souvenirs d’antan” et d’objets insolites.
© Buire au Bois – Marie Porro