Découverte du cœur du village – Buire-au-Bois, Buire-au-bois, Buire-au-Bois

Informations pratiques

Découverte du cœur du village – Buire-au-Bois 19 et 20 septembre Buire-au-bois Pas-de-Calais

Limitée à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Parcourez le Manoir, la mairie et l’église et découvrez deux expositions de photographies anciennes “Souvenirs d’antan” et d’objets insolites.

Buire-au-bois buire au bois Buire-au-Bois 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Parcourez le Manoir, la mairie et l’église et découvrez deux expositions de photographies anciennes “Souvenirs d’antan” et d’objets insolites.

© Buire au Bois – Marie Porro