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Découverte du Domaine du Moulin de Veyriat, Domaine du Moulin de Veyriat, Lescheroux

samedi 19 septembre 2026 · Domaine du Moulin de Veyriat · Lescheroux

Découverte du Domaine du Moulin de Veyriat, Domaine du Moulin de Veyriat, Lescheroux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domaine du Moulin de Veyriat
Adresse
881 route de la Chartreuse 01560 Lescheroux
Ville
01560 Lescheroux
Département
Ain

Découverte du Domaine du Moulin de Veyriat 19 et 20 septembre Domaine du Moulin de Veyriat Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du musée et du moulin
Concours photo
Démonstration moulin portatif
Concert

Domaine du Moulin de Veyriat 881 route de la Chartreuse 01560 Lescheroux Lescheroux 01560 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0662002071 https://www.instagram.com/moulin_de_veyriat?igsh=https://www.instagram.com/moulin_de_veyriat?igsh=MTQ1bm51a2tlN2drNQ==== https://www.instagram.com/moulin_de_veyriat?igsh=MTQ1bm51a2tlN2drNQ== Moulin du 13ième siècle, détruit en 1907 par un incendie, il fut reconstruit par la famille Comas en 1933. Le musée témoigne de son histoire et de sa résurrection. Accès par la route de Chalon
Parking sur place
Visite guidée du musée et du moulin

moulindeveyriat