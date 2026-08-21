Découverte du Domaine du Moulin de Veyriat, Domaine du Moulin de Veyriat, Lescheroux

Informations pratiques

Découverte du Domaine du Moulin de Veyriat 19 et 20 septembre Domaine du Moulin de Veyriat Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du musée et du moulin

Concours photo

Démonstration moulin portatif

Concert

Domaine du Moulin de Veyriat 881 route de la Chartreuse 01560 Lescheroux Lescheroux 01560 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0662002071 https://www.instagram.com/moulin_de_veyriat?igsh=https://www.instagram.com/moulin_de_veyriat?igsh=MTQ1bm51a2tlN2drNQ==== https://www.instagram.com/moulin_de_veyriat?igsh=MTQ1bm51a2tlN2drNQ== Moulin du 13ième siècle, détruit en 1907 par un incendie, il fut reconstruit par la famille Comas en 1933. Le musée témoigne de son histoire et de sa résurrection. Accès par la route de Chalon

Parking sur place

Visite guidée du musée et du moulin

moulindeveyriat