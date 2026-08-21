Découverte du Domaine du Moulin de Veyriat, Domaine du Moulin de Veyriat, Lescheroux
samedi 19 septembre 2026 · Domaine du Moulin de Veyriat · Lescheroux
Informations pratiques
Découverte du Domaine du Moulin de Veyriat 19 et 20 septembre Domaine du Moulin de Veyriat Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée du musée et du moulin
Concours photo
Démonstration moulin portatif
Concert
Domaine du Moulin de Veyriat 881 route de la Chartreuse 01560 Lescheroux Lescheroux 01560 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0662002071 https://www.instagram.com/moulin_de_veyriat?igsh=https://www.instagram.com/moulin_de_veyriat?igsh=MTQ1bm51a2tlN2drNQ==== https://www.instagram.com/moulin_de_veyriat?igsh=MTQ1bm51a2tlN2drNQ== Moulin du 13ième siècle, détruit en 1907 par un incendie, il fut reconstruit par la famille Comas en 1933. Le musée témoigne de son histoire et de sa résurrection. Accès par la route de Chalon
Parking sur place
Visite guidée du musée et du moulin
moulindeveyriat