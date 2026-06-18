Découverte du domaine et dégustation des vins Domaine Emilien Perrousset Laives

Laives

Découverte du domaine et dégustation des vins

Domaine Emilien Perrousset 22 Rue de la Ruée Laives Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Nous vous invitons à découvrir nouvelles cuvées de crémant ainsi que l’ensemble de nos vins à travers une dégustation libre, dans une ambiance libre et chaleureuse. Profitez d’un bar à crémant qui propose aussi des cocktails pétillant. Plusieurs foot truck vous seront proposée tout au long de la journée, avec un repas sur réservation pour une expérience encore plus complète. Le tout accompagnée d’un ambiance musicale pour encore plus de festivité. Un coin cocooning sera aménager afin de vous installer confortablement. .

Domaine Emilien Perrousset 22 Rue de la Ruée Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 26 28 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte du domaine et dégustation des vins

L’événement Découverte du domaine et dégustation des vins Laives a été mis à jour le 2026-06-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne