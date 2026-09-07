Découverte du grand orgue de Lutterbach, Eglise catholique de Lutterbach, Lutterbach

Informations pratiques

Découverte du grand orgue de Lutterbach 19 et 20 septembre Eglise catholique de Lutterbach Haut-Rhin

Visite gratuite – Groupe limité à 20 personnes dans la limite des places disponibles. Début de la visite commentée à 14h

Attention : accès par un escalier en colimaçon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Accès exceptionnel à la tribune du grand orgue Rinckenbach de la basilique du Sacré-Coeur et visite commentée.

Le fonctionnement de l’orgue sera expliqué par le facteur d’orgue qui a effectué la restauration en 2021. Une occasion unique de comprendre, de voir ses 3084 tuyaux et d’entendre ses 49 jeux dont le rare jeu de voix humaines.

Vous connaissez le récit, le positif, le sommier ? Tout un vocabulaire à découvrir.

Rendez-vous dans l’entrée de la basilique à 14h.

Eglise catholique de Lutterbach 54, Rue Aristide Briand 68460 Lutterbach Lutterbach 68460 Haut-Rhin Grand Est 0951709863 L’église catholique de Lutterbach, construite entre 1905 et 1907, a été érigée au rang de basilique en 1923. Elle abrite un grand orgue qui malgré les dégâts occasionnés par les 2 guerres mondiales rayonne à nouveau depuis 2021. Parking à proximité immédiate

Accès exceptionnel à la tribune du grand orgue Rinckenbach de la basilique du Sacré-Coeur et visite commentée.

Di Michele Catherine