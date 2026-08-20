Découverte du jardin bonbonnier, jardin bonbonnier, Blanzat

Informations pratiques

Découverte du jardin bonbonnier Samedi 19 septembre, 10h00 jardin bonbonnier Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Accueilli par des bénévoles de l’association Blanzat, Raconte-Moi Une Histoire et des étudiants en BTS Tourisme, le public découvrira ce jardin remarquable dans lequel sont cultivées des plantes permettant de fabriquer des confiseries (bonbons- pâtes de fruits.) et des patisseries.

Le jardin a pour caractéristique de montrer des espèces rares : absinthe, réglisse, guimauve et surtout l’angélique. Cultivée sur plusieurs hectares, elle a totalement disparu de la commune. Cette culture était pourtant une activité économique non négligeable sur le territoire blanzatois réputé égalemment pour la culture d’arbres fruitiers : pommiers, cerisiers et la vigne.

Son caractère de jardin conservatoire et pédagogique retient la curiosité

jardin bonbonnier rue du PUY de L’ORME 63112 BLANZAT Blanzat 63112 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Accueilli par des bénévoles de l’association Blanzat, Raconte-Moi Une Histoire et des étudiants en BTS Tourisme, le public découvrira ce jardin remarquable dans lequel sont cultivées des plantes de …

©Blanzat, Raconte-Moi Une Histoire