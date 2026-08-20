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AGENDA · Blanzat

Découverte du jardin bonbonnier, jardin bonbonnier, Blanzat

samedi 19 septembre 2026 · jardin bonbonnier · Blanzat

Découverte du jardin bonbonnier, jardin bonbonnier, Blanzat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
jardin bonbonnier
Adresse
rue du PUY de L'ORME 63112 BLANZAT
Ville
63112 Blanzat
Département
Puy-de-Dôme

Découverte du jardin bonbonnier Samedi 19 septembre, 10h00 jardin bonbonnier Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Accueilli par des bénévoles de l’association Blanzat, Raconte-Moi Une Histoire et des étudiants en BTS Tourisme, le public découvrira ce jardin remarquable dans lequel sont cultivées des plantes permettant de fabriquer des confiseries (bonbons- pâtes de fruits.) et des patisseries.
Le jardin a pour caractéristique de montrer des espèces rares : absinthe, réglisse, guimauve et surtout l’angélique. Cultivée sur plusieurs hectares, elle a totalement disparu de la commune. Cette culture était pourtant une activité économique non négligeable sur le territoire blanzatois réputé égalemment pour la culture d’arbres fruitiers : pommiers, cerisiers et la vigne.
Son caractère de jardin conservatoire et pédagogique retient la curiosité

jardin bonbonnier rue du PUY de L’ORME 63112 BLANZAT Blanzat 63112 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Accueilli par des bénévoles de l’association Blanzat, Raconte-Moi Une Histoire et des étudiants en BTS Tourisme, le public découvrira ce jardin remarquable dans lequel sont cultivées des plantes de …

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