Découverte du jardin de La Muette, un ilot de verdure sur les balmes de La Croix-Rousse, Jardin de la Muette, Lyon

Découverte du jardin de La Muette, un ilot de verdure sur les balmes de La Croix-Rousse 6 et 7 juin Jardin de la Muette Métropole de Lyon

La visite est gratuite bien entendu, mais le jardin est accessible par une volée de plusieurs dizaines de marches, ce qui le rend difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nous accueillons les visiteurs des journées pour leur faire découvrir le jardin, ses merveilles modestes, dans une ambiance conviviale. Il y a tant à découvrir dans ce havre de nature qui est entretenu par une équipe de jardiniers et jardinières soucieux de maintenir un équilibre entre un état de nature du lieu et des contributions florales, légumières et artistiques. Il est possible que vous rencontriez aussi quelques abeilles occupées à récolter le pollen de fleurs du jardin!

Jardin de la Muette rue de la muette 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Le jardin partagé de la Muette est installé sur les pentes de la Croix-Rousse. Il fait face à la colline de Fourvière. On y cultive des fleurs et des légumes, des aromates et de la vigne, dont le choix est guidé par la curiosité des jardiniers et jardinières : espèces anciennes et oubliées, variétés d’aromates, légumes locaux ou bien d’ailleurs… On y élève aussi des abeilles et une partie du jardin est laissée libre de culture afin de favoriser l’installation d’une faune sauvage constituée d’insectes, de petits mammifères, d’oiseaux… La panorama exceptionnel du jardin installé en surplomb de la Saône en fait une halte agréable et inédite pour les promeneurs à la découverte de la ville. Le jardin est accessible depuis le Cours Général Giraud ou depuis le Quai de Saône par une volée de marches.

Bus C13/C18 arrêt Duroc.

Nous accueillons les visiteurs des journées pour leur faire découvrir le jardin, ses merveilles modestes, dans une ambiance conviviale. Il y a tant à découvrir dans ce havre de nature qui est par une…

©grattons les pentes