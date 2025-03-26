CLEMENT VIKTOROVITCH – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

CLEMENT VIKTOROVITCH Début : 2026-04-15 à 20:00. Tarif : – euros.

Clément VIKTOROVITCHL’ART DE NE PAS DIREInterprétation : Clément ViktorovitchEcriture : Ferdinand Barbet et Clément ViktorovitchMise en scène et Scénographie : Ferdinand BarbetCréation lumière : Gautier DevoucouxMusiques : Hugo SempéCréation costume : Augustin RollandDans la continuité de son livre Le Pouvoir Rhétorique, Clément Viktorovitch, docteur en science politique, soucieux de vulgarisation sur France Info, Clique ou Quotidien, apparaît pour la première fois au théâtre dans une fiction grinçante. Il y incarne le conseiller en communication du Président de la République qui, après avoir été brutalement évincé, cherche à se venger. Son arme ? Une conférence, dans laquelle il décide de dévoiler tous les secrets qu’ils ont utilisés pour conquérir le pouvoir…À travers ce premier seul en scène, Clément Viktorovitch fait plus que transmettre des outils de décryptage : il interroge la place même du discours dans notre vie politique. Quand les mots se voient vidés de leur contenu, quand la communication se résume à un art de ne pas dire, comment se forger encore une opinion ? Reste-t-il seulement possible de débattre ? Et si, ce que nous avons perdu en chemin, c’était tout simplement… le sens même de la démocratie ? Durée : 75 minutesRecommandation : à partir de 14 ans Production : Gilles Mattana/Agoram Productions et l’Académie Rhétorique.www.clemovitch.com CITATIONS PRESSELE MONDE 22 mars 2024« Un spectacle politique brillamment écrit, une démonstration implacable, non dépourvue d’humour, sur l’art de la dissimulation »« Une démonstration limpide et éclairante sur le creux abyssal des éléments de langage, le tout agrémenté de jeux interactifs auxquels les spectateurs participent sans hésiter, heureux de gamberger sur les pièges de la parole politique. Sa décontraction des discours se révèle redoutablement efficace »TELERAMA TTT 11 juillet 2024« Plus qu’un spectacle, il nous offre une conférence d’une intelligence folle, sur la manipulation des puissants, nous rappelle à quel point « les mots sont politiques », et qu’en les vidant de leur sens, ils mettent la démocratie en danger. Brillant. »LA CROIX 28 juin 2024Un salutaire cours d’autodéfense L’ECHO (Belgique) 13 juillet 2024Un spectacle de politique-fiction des plus convaincants

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69