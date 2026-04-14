Matinale Je Choisis La French Tech x Renault Trucks x SNCF, 2 avenue Tony Garnier, Lyon

Matinale Je Choisis La French Tech x Renault Trucks x SNCF Mardi 2 juin, 08h00 2 avenue Tony Garnier Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T08:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T08:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Startups : co-construisons la mobilité de demain

La mobilité est en pleine révolution.

Décarbonation, digitalisation, automatisation… les défis & opportunités sont nombreux.

Aujourd’hui, deux acteurs majeurs de l’industrie, Renault Trucks et SNCF, s’associent pour identifier et collaborer avec les startups les plus innovantes de l’écosystème dans le cadre de notre programme Je Choisis la French Tech.

Leur ambition : faire émerger des solutions concrètes, déployables et à fort impact pour transformer durablement la mobilité.

Les thématiques recherchées

Nous recherchons des startups capables d’apporter des solutions différenciantes, robustes et scalables sur des enjeux clés :

Véhicules intelligents

Autonomie • Connectivité • Sécurité • Performance

⚡ Mobilité décarbonée

Électrique • Hydrogène • Biocarburants • Infrastructures • Circularité • Recyclage • Seconde vie

Industrie 4.0

Automatisation • Robotique • Vision IA • Maintenance intelligente

Digitalisation ateliers • Optimisation CAO • Logistique

Expérience client

Parcours digitaux • Retail • Expériences augmentées par l’IA

Digital & Data

IA • No-code / low-code • Data visualisation • Data lake

Génération & validation logicielle

Les prochaines étapes

Candidatez avant le lundi 4 mai via le formulaire (lien)

Les équipes de Renault Trucks et SNCF sélectionneront les startups les plus pertinentes

Rencontres le 2 juin (matin) avec les décideurs innovation & digital

Vous avez une solution qui peut faire bouger les lignes ?

Ne manquez pas cette opportunité de collaborer avec des leaders industriels et de passer à l’échelle.

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Événement La French Tech