Matinale Je Choisis La French Tech x Renault Trucks x SNCF, 2 avenue Tony Garnier, Lyon
Matinale Je Choisis La French Tech x Renault Trucks x SNCF, 2 avenue Tony Garnier, Lyon mardi 2 juin 2026.
Matinale Je Choisis La French Tech x Renault Trucks x SNCF Mardi 2 juin, 08h00 2 avenue Tony Garnier Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T08:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T08:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00
Startups : co-construisons la mobilité de demain
La mobilité est en pleine révolution.
Décarbonation, digitalisation, automatisation… les défis & opportunités sont nombreux.
Aujourd’hui, deux acteurs majeurs de l’industrie, Renault Trucks et SNCF, s’associent pour identifier et collaborer avec les startups les plus innovantes de l’écosystème dans le cadre de notre programme Je Choisis la French Tech.
Leur ambition : faire émerger des solutions concrètes, déployables et à fort impact pour transformer durablement la mobilité.
Les thématiques recherchées
Nous recherchons des startups capables d’apporter des solutions différenciantes, robustes et scalables sur des enjeux clés :
Véhicules intelligents
Autonomie • Connectivité • Sécurité • Performance
⚡ Mobilité décarbonée
Électrique • Hydrogène • Biocarburants • Infrastructures • Circularité • Recyclage • Seconde vie
Industrie 4.0
Automatisation • Robotique • Vision IA • Maintenance intelligente
Digitalisation ateliers • Optimisation CAO • Logistique
Expérience client
Parcours digitaux • Retail • Expériences augmentées par l’IA
Digital & Data
IA • No-code / low-code • Data visualisation • Data lake
Génération & validation logicielle
Les prochaines étapes
Candidatez avant le lundi 4 mai via le formulaire (lien)
Les équipes de Renault Trucks et SNCF sélectionneront les startups les plus pertinentes
Rencontres le 2 juin (matin) avec les décideurs innovation & digital
Vous avez une solution qui peut faire bouger les lignes ?
Ne manquez pas cette opportunité de collaborer avec des leaders industriels et de passer à l’échelle.
2 avenue Tony Garnier 2 avenue Tony Garnier Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.zohopublic.eu/frenchtechonelyonsaintetienne/form/AppelcandidaturesJeChoisisLaFrenchTechxRenaultTruc/formperma/MFKw-sYQ2yPqeimiiJMEDFw3v1m-OEa5CjHG7stsx88 »}]
Événement La French Tech
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