Festival Les Intergalactiques Lyon
Lyon Rhône
Tarif : 5 – 10 EUR
2026-06-05
2026-06-07
2026-06-05
Les Intergalactiques, festival culturel lyonnais, font se croiser les perspectives de la science-fiction, des sciences, des sciences humaines et de la culture populaire.
contact@intergalactiques.net
English : Festival Les Intergalactiques
For the 11th edition, the Lyon Science-Fiction festival comes back in April 2023 to offer a retrospective of cinema, conferences, imaginary literature fair in the company of many partners and guests.
