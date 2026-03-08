Festival Les Intergalactiques Lyon

Festival Les Intergalactiques

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

2026-06-05

Les Intergalactiques, festival culturel lyonnais, font se croiser les perspectives de la science-fiction, des sciences, des sciences humaines et de la culture populaire.

Lieux divers Lyon 69123 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes contact@intergalactiques.net

English : Festival Les Intergalactiques

For the 11th edition, the Lyon Science-Fiction festival comes back in April 2023 to offer a retrospective of cinema, conferences, imaginary literature fair in the company of many partners and guests.

