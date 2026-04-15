Faites entrer l’accusé : l’artiste devant la justice Palais de la mutualité Lyon Jeudi 7 mai, 14h30, 19h00 15€ et 8€ tarif réduit

Artagora vous propose d’assister à la conférence donnée par Damien Capelazzi, le 07/05/2026 au Palais de la Mutualité, à 14h30 et à 19h, sur « Faites entrer l’accusé : l’artiste devant la justice ».

Conférence Artagora – Faites entrer l’accusé : l’artiste devant la justice

« L’artiste face à la justice révèle une tension ancienne entre liberté de création et ordre social. De Caravage poursuivi pour meurtre à Gustave Courbet jugé pour son engagement politique, des censures anciennes aux plagiats contemporains, l’art met à l’épreuve la loi autant qu’il interroge le pouvoir. À la barre, l’artiste ne défend pas seulement son œuvre : il rappelle que la liberté d’imaginer engage toute la cité. »

La conférence vous sera présentée par Damien CAPELAZZI, historien de l’Art depuis plus de 25 ans, spécialiste de l’Art Sacré et de la symbolique du corps et créateur d’Artagora.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-07T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-07T20:30:00.000+02:00

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Palais de la mutualité 1 Place Antonin Jutard Préfecture Lyon 69003 Métropole de Lyon



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