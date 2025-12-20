ANTEK – ESPACE GERSON Lyon

ANTEK Début : 2026-05-07 à 20:30. Tarif : – euros.

Membre de la troupe du Jamel Comedy Club, résident au Fridge Comedy et au Paname Art Café, Antek fait partie des artistes à suivre.Antek est un petit rigolo : avec sa tête de mec content et ses lunettes rouges, il jongle entre histoires personnelles et observations du quotidien. En gros, il fait des blagues sur la vie quoi et il est content de le faire.Le saviez-vous ? Vous avez déjà pu le voir dans les saisons 11 et 12 du Jamel Comedy Club, dans Génération Paname sur France 2 et en première partie du Marrakech du Rire.

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69