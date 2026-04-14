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Marquage bicycode gratuit tout le mois de mai !, La Recyclerie Sportive, Lyon

Marquage bicycode gratuit tout le mois de mai !, La Recyclerie Sportive, Lyon

Marquage bicycode gratuit tout le mois de mai !, La Recyclerie Sportive, Lyon mardi 5 mai 2026.

Lieu : La Recyclerie Sportive

Adresse : 6 avenue du Plateau, 69009

Ville : 69009 Lyon

Département : Métropole de Lyon

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Marquage bicycode gratuit tout le mois de mai ! 5 – 30 mai La Recyclerie Sportive Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

En savoir plus sur Bicycode
La Recyclerie Sportive dispose d’une machine pour graver les vélos, et nous proposons donc des ateliers de marquage, dans le cadre de l’AAP Lutte contre le vol de vélos (Métropole de Lyon).
Venez sur nos horaires de boutique, tout le mois de mai, pour bénéficier d’un marquage. N’hésitez pas à nous appeler avant au 06 14 19 44 17 pour nous prévenir de votre passage !
(PS : Nous ne marquons pas les vélos enfants)

La Recyclerie Sportive 6 avenue du Plateau, 69009 Lyon 69009 La Duchère Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 19 44 17 »}] [{« link »: « https://bicycode.eu/ »}]
Marquage bicycode (offert par la Métropole) tout le mois de mai, sur nos horaires de boutique ! N’hésitez pas à appeler avant :)

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