Marquage bicycode gratuit tout le mois de mai !, La Recyclerie Sportive, Lyon

Marquage bicycode gratuit tout le mois de mai ! 5 – 30 mai La Recyclerie Sportive Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

En savoir plus sur Bicycode

La Recyclerie Sportive dispose d’une machine pour graver les vélos, et nous proposons donc des ateliers de marquage, dans le cadre de l’AAP Lutte contre le vol de vélos (Métropole de Lyon).

Venez sur nos horaires de boutique, tout le mois de mai, pour bénéficier d’un marquage. N’hésitez pas à nous appeler avant au 06 14 19 44 17 pour nous prévenir de votre passage !

(PS : Nous ne marquons pas les vélos enfants)

La Recyclerie Sportive 6 avenue du Plateau, 69009 Lyon 69009 La Duchère Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 19 44 17 »}] [{« link »: « https://bicycode.eu/ »}]

Marquage bicycode (offert par la Métropole) tout le mois de mai, sur nos horaires de boutique ! N’hésitez pas à appeler avant :)