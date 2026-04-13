Découverte du Jardin de l’Aridaine, Le jardin de l’Aridaine, La Forêt-le-Roi

Découverte du Jardin de l’Aridaine 5 – 7 juin Le jardin de l’Aridaine Essonne

Parking facile

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Parce qu’il n’est pas nécessaire de posséder un parc pour créer un jardin plein de charme, venez découvrir le Jardin de l’Aridaine. Conçu comme un cocon aux multiples ambiances, il offre une grande diversité végétale et reste attractif toute l’année.

Antiquités et vivaces s’y mêlent, entre succulentes, agrumes, bassins, potager en carrés… et un parc à tortues qui ravit petits et grands.

Le jardin de l’Aridaine 40 rue Saint-Mard 91410 La Forêt-le-Roi La Forêt-le-Roi 91410 Essonne Île-de-France Jardin de 650 m²

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Sophie Deydier©