Découverte du jardin de monsieur Hérisson Saint-Lô
Découverte du jardin de monsieur Hérisson Saint-Lô mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Lô
Découverte du jardin de monsieur Hérisson
10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 11:15:00
Date(s) :
2026-07-22
Rendez-vous le 22 juillet de 10h30 à 11h15 pour l’atelier au pavillon des énergies de Saint-Lô !
De 2 à 6 ans
Gratuit
Salle atelier du Pavillon des énergies
Réservation obligatoire au 02 33 06 69 00 ou pavillon.energies@manche.fr .
10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 06 69 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte du jardin de monsieur Hérisson
L’événement Découverte du jardin de monsieur Hérisson Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Saint-Lô
À voir aussi à Saint-Lô (Manche)
- Fête de la musique Saint-Lô 21 juin 2026
- Atelier Familles > Carte Cravate Saint-Lô 21 juin 2026
- Atelier famille « Carte Cravatte », Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô 21 juin 2026
- Les Virées du Terroir de Saint-Lô Saint-Lô 25 juin 2026
- Visites du jeudi > Le domaine musical pianos Lechevallier Saint-Lô 25 juin 2026