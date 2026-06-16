Découverte du jardin de monsieur Hérisson Saint-Lô mercredi 22 juillet 2026.

Saint-Lô

Découverte du jardin de monsieur Hérisson

10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 11:15:00

Date(s) :

2026-07-22

Rendez-vous le 22 juillet de 10h30 à 11h15 pour l’atelier au pavillon des énergies de Saint-Lô !

De 2 à 6 ans

Gratuit

Salle atelier du Pavillon des énergies

Réservation obligatoire au 02 33 06 69 00 ou pavillon.energies@manche.fr .

10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 06 69 00

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English : Découverte du jardin de monsieur Hérisson

L’événement Découverte du jardin de monsieur Hérisson Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Saint-Lô