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Empreintes végétales, Musée du Bocage normand, Saint-Lô

Empreintes végétales, Musée du Bocage normand, Saint-Lô

Empreintes végétales, Musée du Bocage normand, Saint-Lô mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Musée du Bocage normand

Adresse : Saint-Lô

Ville : 50000 Saint-Lô

Département : Manche

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif : Sur réservation; 2€ par enfant

Empreintes végétales 22 juillet et 19 août Musée du Bocage normand Manche

Sur réservation; 2€ par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00

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(Re)Découvre l’environnement du musée du Bocage normand, cueille des plantes et réalise une photographie ancienne ! Atelier Nature

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