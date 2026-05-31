Empreintes végétales, Musée du Bocage normand, Saint-Lô

Empreintes végétales 22 juillet et 19 août Musée du Bocage normand Manche

Sur réservation; 2€ par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00

Musée du Bocage normand Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]

(Re)Découvre l’environnement du musée du Bocage normand, cueille des plantes et réalise une photographie ancienne ! Atelier Nature

Musées de Saint-Lô