Découverte du jardin de Villevaleix, Le jardin de Villevaleix, L’Église-aux-Bois

Découverte du jardin de Villevaleix 5 – 7 juin Le jardin de Villevaleix Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Venez vous ressourcer dans un havre de paix où la nature et le patrimoine se rencontrent. Le Jardin de Villevaleix, nouvellement labellisé Jardin remarquable est un lieu conçu pour l’émerveillement et la sérénité.

Nous sommes ravis de vous accueillir pour partager la beauté et l’histoire de ce lieu unique.

Le jardin de Villevaleix 01 Villevaleix 19170 L’Église-aux-Bois L’Église-aux-Bois 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 82 16 19 67 https://le-jardin-de-villevaleix.com Au cœur du parc naturel de Millevaches, un passionné de nature et de vieilles pierres a entrepris en 2016 de réhabiliter une parcelle de terre laissée à l’abandon pour en faire un véritable havre de paix : le Jardin de Villevaleix. Conçu pour l’émerveillement et la sérénité, cet écrin de nature préservée se découvre au fil d’allées soigneusement aménagées où se succèdent massifs floraux aux couleurs éclatantes, collections de lupins offrant au printemps et en été un spectacle coloré unique, et paysages corréziens parfaitement intégrés à la végétation locale. De majestueux arbres centenaires, une vieille fontaine en fonte, un bassin paisible en pierre, un kiosque en bambou et de multiples coins de repos invitent à la contemplation, tandis que chaque espace raconte une histoire en dialogue constant avec la campagne environnante. Né d’un projet de réhabilitation et d’un engagement passionné pour le patrimoine naturel, ce jardin est un lieu de découverte où chaque saison apporte ses trésors, et où l’harmonie des éléments convie à la flânerie. Petit parking à proximité

© Didier Cuzon