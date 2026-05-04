L’Église-aux-Bois

Rendez-vous aux jardins Jardin de Villevaleix

1, Villevaleix L’Église-aux-Bois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 09:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Le Jardin de Villevaleix, un écrin de nature préservée au cœur de la Corrèze, est niché dans le paisible village de L’Église-aux-Bois. Venez vous ressourcer dans un havre de paix où la nature et le patrimoine se rencontrent.

Nouvellement labellisé Jardin remarquable, ce lieu est conçu pour l’émerveillement et la sérénité.

Il se distingue par ses magnifiques collections de lupins qui, au printemps et en été, créent un spectacle coloré unique avec des parterres aux couleurs variées parfaitement intégrés dans un paysage d’arbres centenaires et de végétation locale. Des massifs fleuris côtoient les superbes paysages corréziens qui entourent le jardin. .

1, Villevaleix L’Église-aux-Bois 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 16 19 67

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English : Rendez-vous aux jardins Jardin de Villevaleix

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin de Villevaleix L’Église-aux-Bois a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Terres de Corrèze